Кемеровские синоптики прокомментировали «октябрьский град»

2 октября 2021 года в Кемерове с неба сыпались небольшие льдинки. Фото: соцсети.

Вечером в субботу, 2 октября, жители столицы Кузбасса выложили в социальные сети снимки с осадками, сопроводив их сообщениями, что около 17.00 в Кемерове выпал град. Правда, мелкий, который в итоге быстро растаял.

В Кемеровском гидрометцентре, куда «Комсомолка» обратилась за комментарием, отметили, что ни одна метеостанция в регионе не зафиксировала выпадение града. Кроме того, сейчас просто нет таких погодных условий, при которых могут выпасть подобные осадки.

- Град возможен только в теплой воздушной массе при формировании мощных кучево-дождевых облаков, чаще всего он сопровождается грозой. А весной - осенью, когда за окном так называемый переходный сезон, при слабоположительной, нулевой или слабоотрицательной температуре речь идет о снежной крупе, которая может выпасть и в виде небольших льдинок. Это зависит от количества влаги в облаке, через которое пролетают снежинки, - пояснили «КП» синоптики.