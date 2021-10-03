Лжесотрудница банка вогнала кузбасскую пенсионерку в большие долги Фото: Александр ГЛУЗ

70-летняя жительница Юрги стала очередной жертвой мошенников. Пенсионерка рассказала полицейским, что ей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей банка и сообщила ей, что на ее имя пытаются оформить крупный кредит. И убедила ее, что для аннулирования операции ей самой необходимо взять заем и перевести деньги на счет, который ей укажут.

Кредит пенсионерке в банке не дали, а вот кредитную карту оформили. Старушка сняла с нее все деньги и в салоне сотовой связи перевела их на счет, который ей продиктовала собеседница. После чего «лжесотрудница банка» перестала выходить на связь и пожилая женщина поняла, что ее обманули и вогнали в большие долги, и обратилась в полицию.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого.