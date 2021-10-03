Владимир Путин наградил губернатора Кузбасса Орденом Дружбы Фото: kremlin.ru

Президент России Выладимир Путин наградил губернатора Кузбасса Сергея Цивилева Орденом Дружбы.

Указ о присвоении губернатору Кемеровской области-Кузбасса высокой государственной награды был подписан в пятницу, 1 октября. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу Сергей Цивилев получил Орден Дружбы за большой вклад в социально-экономическое развитие региона, который он возглавляет с 2018 года.

Добавим, что президентским указом от 1 октября различные награды присуждены десяткам россиян из разных регионов России, в числе которых медики, артисты, экономисты, строители, ученые, и представители других сфер деятельности. Сергей Цивилев, который только 21 сентября отметил свое 60-летие, в этом списке единственный губернатор и единственный представитель Кузбасса.