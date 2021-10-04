Кузбасс оказался в конце рейтинга по здоровому образу жизни. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кузбасс стал одним из тех регионов, где наименьшее количество людей соблюдает правила здорового образа жизни. Список опубликовали специалисты «Риа Рейтинг».

Так в рейтинге регионов по приверженности жителей к здоровому образу жизни за 2020 год Кузбасс занимает 70 место из 85. Впрочем, в 2019 году он находился на той же строке рейтинга.

Специалисты отметили, что причиной низкого положения является высокий процент жителей, которые имеют вредные привычки. На место в рейтинге влияло и количество преступлений, совершенных под действием алкоголя или наркотических веществ. Также многие кузбассовцы работают на вредном производстве: шахтах, разрезах и химпроизводствах.

Возглавляют рейтинг Республика Дагестан, Чеченская Республика и Республика Адыгея. В 2019 году картина была аналогичной.