Названы территории Кузбасса, где выявили 169 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 4 октября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 169 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 26. В Новокузнецке - 24. В Белове - 20. В Междуреченске - 17. В Прокопьевске и Юрге - 12. Десять - в Полысаеве. По восемь - в Калтане и Гурьевском МО. Шесть - в Анжеро-Судженске. По пять - в Мысках, Тайге, Яшкинском МО. По два - в Киселевске, Новокузнецком МР, Тяжинском МО. По одному - в Ленинске-Кузнецком, Ижморском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Прокопьевском МО, Таштагольском МР.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 57 555 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 54 992 выздоровели, 1317 скончались, 10 386 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.