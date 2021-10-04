В Кузбассе провоют электросирены. Фото: Администрация города Кемерво.

В Кузбассе 6 октября пройдет Всероссийская тренировка по гражданской обороне. С 10.40 до 11.10 в городах и районах области завоют электросирены. В течение получаса они, в зависимости от величины населенного пункта, прозвучат от одного до четырех раз.

- В 10.40 по местному времени, в течение 1 минуты в эфире общедоступных теле- и радиоканалов, а также через уличные громкоговорители и воем электросирен будет подаваться сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», - сообщили в областной администрации.

Кузбассовцев просят не паниковать и помнить, что это стандартная проверка, которую проводят для отработки своевременного оповещения жителей о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.