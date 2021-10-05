Несмотря на холод, клещи продолжают атаковать кузбассовцев. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кузбассе активность клещей все еще не упала до нуля, несмотря на наступившие осенние холода. Так с 27 сентября по 3 октября за помощью к врачам обратились 68 человек, среди них 17 детей.

- С начала сезона в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратились 30 004 человека, из них детей и подростков до 17 лет - 6 279 человек, - сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Также отмечено, что среди обратившихся за помощью, врачи зарегистрировали одного больного с диагнозом «Моноцитарный эрлихиоз человека», 43 больных с диагнозом «Клещевой вирусный энцефалит», 82 больных с диагнозом «Клещевой боррелиоз».