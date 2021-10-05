Более 20 тысяч жителей Кузбасса поставили повторную прививку от коронавируса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На аппаратном совещании правительства Кузбасса 4 октября обсудили ситуацию с распространением коронавируса, ОРВИ и гриппа.

- Кузбассовцам, кто вакцинировался с декабря по март текущего года, необходимо пройти ревакцинацию. За этот период было вакцинировано почти 130 тысяч человек. Все рекомендации говорят, что повторную прививку нужно сделать в течение полугода. Прошу учесть, что защита на фоне высоких цифр заболеваемости ослабевает, поэтому призываю вакцинироваться, - сообщил заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

В Кузбассе на данный момент повторную прививку поставили 20 754 жителей, из них 11 840 - люди старше 60 лет. Вакцинировано первой аппликацией 849 313 человек, полностью вакцинировано 788 687 человек, что составляет 50,2% от подлежащего вакцинации населения. Среди горожан старше 60 лет двумя аппликациями вакцинировано 220 650 человек, что составляет 42,3% от общего числа вакцинированных.

Во дворах населенных пунктов Кузбасса работают передвижные пункты вакцинации, в которых можно поставить прививку от гриппа и коронавируса. За неделю в них вакцинировано 3 107 человек: от гриппа - 2 793 человека, от коронавируса - 314 человек.

Министерство образования Кузбасса сообщает, что на дистанционное обучение переведены 66 классов в 50 школах в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекции, из-за ОРВИ - один класс.

Полностью на онлайн-обучении находятся 197 школьников из двух школ в Тисульском и Гурьевском муниципальных округах из-за распространения коронавируса и ОРВИ.