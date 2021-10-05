Кузбасс присоединился к Всероссийскому марафону «Здоровье женщин - благополучие нации»

Во всех регионах России пройдет марафон «Здоровье женщин - благополучие нации» 5 октября в режиме нон-стоп. Это одно из центральных событий «Российской региональной недели», которая объявлена в преддверии третьего Евразийского женского форума.

Марафон откроет стратегическая сессия «Роль женщин в формировании здорового будущего», которая пройдет на площадке информационного агентства ТАСС. Начало в 10.00 по московскому времени.

Также запланированы флэшмобы, прямые эфиры с экспертами системы здравоохранения, оффлайн- и онлайн-встречи с женщинами-лидерами. Цель - популяризация ценностей здорового образа жизни, определение роли женщин в укреплении общественного здоровья. Кроме того, подведут итоги конкурса проектов «Женщина за здоровое общество».

Ключевые события марафона будут транслироваться на цифровой платформе «Женщины за здоровое общество», присоединиться можно по ссылке https://womenforhealth.ru.