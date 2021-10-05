Кузбасские товаропроизводители приняли участие во Всероссийской выставке «Золотая осень - 2021». Фото: АПК.

В Московской области 5 октября в парке «Патриот» открылась 23 Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2021» - крупнейший в стране смотр достижений сельского хозяйства. Более 100 экспонентов из различных регионов приняли участие.

На выставке можно будет увидеть новейшие образцы современной сельскохозяйственной техники, наблюдать демонстрацию испытаний беспилотных комбайнов, тракторов и дронов.

Также участники рынка и эксперты смогут ознакомиться с передовыми разработками в сфере цифровизации АПК и аграрной науки, оценить ход реализации государственных программ по комплексному развитию сельских территорий и эффективному вовлечению в оборот земель сельхозназначения.

Кроме того, с 7 по 10 октября здесь пройдет Национальный гастрономический фестиваль «Золотая осень - 2021». Среди них - 13 кузбасских сельхозпроизводителей, которые привезут мед, молочную продукцию, спиртные напитки и хлебобулочные изделия.