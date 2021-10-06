В Кузбассе мужчина уехал на рыбалку и пропал без вести. Фото: ВКонтакте/la_kemerovo.

В Кемерове пропал без вести 57-летний Виктор Якубенко. Житель Крапивинского района 2 октября уехал на рыбалку и не вернулся. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшего - 167 сантиметров, у него плотное телосложение, темно-русые волосы. Мужчина был одет в рыбацкий полукомбинезон с сапогами-броднями.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.