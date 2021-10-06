В Кузбассе увеличится количество бюджетных мест в образовательных учреждениях минимум на 57%. Фото: АПК.

В Кузбассе увеличат количество бюджетных мест для обучения по востребованным для региона направлениям не менее чем на 57% в рамках реализации госпрограммы «Наука и университеты Кузбасса».

- Новая программа повысит результативность научных исследований и разработок, а также качество высшего образования в течение ближайших пяти лет, - отметил глава региона.

Систему вузовского образования будут развивать по направлениям: «Интеграция науки, высшего образования и индустрии в Кузбассе», «Исследовательское лидерство», «Инфраструктура науки и высшего образования», «Кадры для науки Кузбасса», «Цифровизация науки и высшего образования в Кузбассе», «Интеллектуальная собственность», «Обеспечение деятельности регионального органа исполнительной власти отраслевой компетенции».

Кроме того, разработка не менее 25 конкурентоспособных технологий и видов высокотехнологичной продукции предусмотрена госпрограммой. Также создадут не менее трех центров коллективного пользования научным оборудованием по приоритетным для региона направлениям исследований.