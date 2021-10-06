Названы территории Кузбасса, где выявили 168 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 6 октября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 168 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 29. В Междуреченске - 24. В Новокузнецке - 23. В Прокопьевске - 17. В Юрге - 15. В Белове - 14. Девять - в Осинниках. Семь - в Мысках. Пять - в Ленинске-Кузнецком. Четыре - в Анжеро-Судженске. По три - в Калтане и Беловском МО. По два - в Тайге, Гурьевском МО, Новокузнецком МР, Таштагольском МР, Юргинском МО. По одному - в Полысаеве, Кемеровском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Прокопьевском МО, Яшкинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 57 887 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 55 340 выздоровели, 1327 скончались, 10 348 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.