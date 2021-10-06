В Кузбассе появился первый борт санитарной авиации. Фото: instagram/sergey_tsivilev.

В Кузбассе начал работу первый борт санитарной авиации. Глава региона рассказал, что вертолет МИ-8 в санитарной комплекции уже совершил несколько вылетов.

- В последние годы в Кузбассе идет масштабное обновление медучреждений, медоборудования, парка скорых. Но при ДТП на трассах и оказании помощи в отдаленных поселках оперативно доставить пациента до крупного медцентра за час было практически невозможно. Чтобы решить проблему, мы начали развивать санитарную авиацию: рядом с 19 больницами региона построили вертолетные площадки, обучили медиков специфике работы - бригада специалистов прошла подготовку в Москве, - сообщил Сергей Цивилев.

Оборудование, которое установили на борту, позволит прямо в пути проводить реанимацию, интенсивную терапию и мониторинг основных функций организма пострадавшего. Кроме того, вертолет одновременно может перевозить двух лежачих пациентов и шестерых - сидя.