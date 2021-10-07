Больше пиццы и напитков: Tele2 приготовила бонусы для клиентов в Кузбассе

Абоненты могут получить в подарок кофе или лимонад, а также скидку на пиццу. Фото: пресс-служба Tele2.

Абоненты могут получить в подарок кофе или лимонад, а также скидку на пиццу.

До 31 октября 2021 года можно воспользоваться акцией в пиццериях «Додо Пицца» в Кемерове и Новокузнецке: клиентам оператора сделают скидку 25% на любую большую пиццу. Акция распространяется на заказы в ресторанах и на самовывоз, а также на доставку, если сумма заказа составляет не менее 895 рублей. До 15 октября 2021 года в Кемерове для клиентов Tele2 действует специальное предложение в ресторане «Монтана»: при заказе на сумму от 100 рублей абоненты получат в подарок эспрессо, латте, капучино или лимонад.

Активировать акции и узнать подробные условия предложений можно на странице программы лояльности «Больше» в приложении «Мой Tele2» или на сайте оператора.

Tele2 поддерживает образ жизни своих абонентов, создает продукты и сервисы, полезные в повседневной жизни. С 2017 года оператор развивает программу лояльности «Больше», которая рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные условия от партнеров. Абонентам доступны действительно нужные предложения в различных сферах жизни - от еды и развлечений до шопинга и саморазвития.