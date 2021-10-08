Более двух недель в Кузбассе ищут пропавшего 46-летнего мужчину. Фото: ВКонтакте/la_kemerovo.

В Кузбассе пропал без вести 46-летний Сергей Филипенко. Жителя города Полысаево ищут с 19 сентября. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшего - 165 сантиметров, у него нормальное телосложение, черные волосы и каре-зеленые глаза. Мужчина был одет в черную удлиненную куртку, темно-синие или черные штаны, черные туфли.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.