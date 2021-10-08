Названы территории Кузбасса, где выявили 184 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 8 октября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 184 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 32. В Кемерове - 25. В Междуреченске - 20. В Белове - 18. В Анжеро-Судженске - 13. В Прокопьевске - 12. По десять - в Калтане, Мысках и Юрге. Девять - в Осинниках. Восемь - в Киселевске. Четыре - в Промышленновском МО. Три - в Гурьевском МО. По два - в Ленинске-Кузнецком, Полысаеве, Тайге. По одному - в Ленинск-Кузнецком МО, Таштагольском МР, Яйском МО, Яшкинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 58 247 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 55 689 выздоровели, 13 339 скончались, 10 046 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.