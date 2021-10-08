В Кузбассе двое маленьких детей погибли при пожаре. Фото: Следком Кузбасса.

В одном из частных домов пгт Крапивинский после тушения пожара 6 октября обнаружили тела двухлетнего мальчика и пятилетней девочки. Следком Кузбасса возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

В ведомстве сообщили, что утром местная жительница, заметила, что горит соседский дом и вызвала сотрудников МЧС. Из горящего дома смогла выбежать 36-летняя хозяйка жилища к приезду спасателей, женщину госпитализировали. После ликвидации возгорания, в комнате пожарные обнаружили тела детей. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося. Предварительно установлено, что семья на профилактическом учете не состояла. Расследование уголовного дела продолжается.