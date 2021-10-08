Власти Кузбасса подписали новое соглашение для повышения качества жизни работников. Фото: АПК.

В ходе заседания областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений губернатор Кузбасса, а также председатель Федерации профсоюзных организаций региона и исполнительный директор Кузбасского Союза работодателей подписали соглашение на 2022-2024 годы.

- Действие предыдущего соглашения, которое было подписано в 2018 году, истекает в декабре. К разработке нового документа мы приступили весной, актуализировали все пункты. Его реализация позволит более эффективно решать проблемы в сфере социально-трудовых отношений и будет способствовать сохранению стабильности в рабочих коллективах, - отметил глава региона.

В частности, речь идет о вопросах оплаты за работу в ночное время по повышенному тарифу, анализе производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также об профилактике по их снижению, о создании условий для занятости молодежи и проведение медицинских осмотров. Всего в документе оговорено более 100 различных позиций из социально-трудовой сферы.

Основной целью соглашения является реализация социально-экономической политики, направленной на обеспечение кузбассовцев достойным трудом, повышение качества жизни работников и их семей, увеличение дохода организаций, а также расширения возможностей профессионального роста трудоустроенных работников.