Кузбасское отделение Общества «Знание» активизирует просветительскую работу. Фото: АПК.

8 октября состоялось заседание кузбасского отделения российского Общества «Знание», на котором приняли новую концепцию деятельности просветительской организации. Также состоялись перевыборы руководителя, им стала Елена Пахомова - заместитель председателя Правительства Кузбасса.

- Региональное отделение сейчас проходит перезагрузку. 15 лекторов уже официально зарегистрированы на портале общества «Знание» и еще более 100 человек готовы рассказывать о научных достижениях исследователей Кузбасса и всей страны, о тех преобразованиях, которые сейчас происходят в регионе. Мы будем работать на аудиторию от ясельного возраста и до ветеранов, которые особо интересуются жизнью в Кузбассе. Потому что они начинали все строить, а мы продолжаем это дело, - отметила в приветственном слове Елена Пахомова.

В настоящее время идет подбор и подготовка лекторов для общества «Знание», которые будут проводить беседы на промышленных предприятиях, в учебных заведениях, в общественных и социальных организациях. Просветительская работа запланирована, как в очном, так и в онлайн форматах.

Особое внимание в деятельности уделят наиболее важным направлениям: нравственно-патриотическому воспитанию воспитанию и пропаганде здорового образа жизни среди молодежи; профориентации школьников; повышению культурного, научного и образовательного уровня населения; борьбе с фальсификацией истории.