В Кузбассе проходит фестиваль национальных культур «Мы живем семьей единой». Фото: АПК.

В Анжеро-Судженске 8 октября состоялся зональный этап областного Фестиваля национальных культур «Мы живем семьей единой». Самобытную культуру своих народов представили проживающие в северной агломерации Кузбасса киргизы, чуваши, азербайджанцы, татары, дагестанцы, армяне, узбеки, таджики и др.

- Этот праздник в очередной раз стал символом объединения всех национальных сообществ, сохранения самобытности, взаимопонимания и взаимного обогащения культур. В этом зональном туре принимают участие 63 творческих коллектива. Возраст артистов от 17 до 80 лет. Это символизирует связь поколений, интерес молодежи к культуре предков, - отметила заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса Татьяна Акимова.

Фестиваль национальных культур «Мы живем семьей единой» проходит по пяти номинациям: «Вокал - солисты», «Вокал - ансамбли», «Народный танец», «Народные традиции моей семьи», «Уголок национальной культуры», где участники демонстрируют особенности быта, костюма, традиционных народных промыслов.

Лучшие творческие номера будут представлены на заключительном Гала-концерте Фестиваля, который состоится накануне Дня народного единства в Кемерове.