В Кемерове состоится 90-ое заседание МАСС

В Кемерове 29 октября 2021 года состоится 90-е заседание Общего собрания членов Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение», в которую входят регионы Сибирского федерального округа, Республика Бурятия, Забайкальский край, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.

В мероприятии пригласили участвовать заместителя Председателя Правительства Российской Федерации и куратора СФО Викторию Абрамченко, помощника Президента Российской Федерации Игоря Левитина, аппарат полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе, руководителей законодательных органов власти регионов, которые входят в Ассоциацию, а также экс-председателя Совета МАСС за весь период ее деятельности.

В рамках заседания представят обзор опыта работы Ассоциации за 30-летний период, возможности его применения к решению задач по достижению национальных целей, а также определены ее задачи до 2030 года с учетом текущей ситуации и направлений развития Сибири.

Также в рамках заседания дадут оценку результатов выполненных за прошедшие три года и планируемых к реализации межрегиональных программ и проектов.