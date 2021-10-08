Кузбасская делегация приняла участие в дневном марафоне «Компас женского лидерства #МягкаяCила»

Кузбасская делегация 8 октября стала участником онлайн-марафона «Компас женского лидерства #МягкаяCила», который подводит итоги региональной недели III Евразийского женского форума. Участники обсудили роль женщин в развитии промышленности, в том числе - Кузбасса.

- Исторически Кузбасс является угольным центром России, но в последние несколько лет экономика активно диверсифицируется – развивается химия, металлургия, машиностроение. Во всех этих отраслях, в том числе и угольной, работают женщины. Численность женщин-работников в промышленности Кузбасса на сегодня составляет 48,9 тыс. человек, и их число растет ежегодно. Мы движемся к паритету, чтобы и женщины, и мужчины были в одинаковом процентном соотношении среди работников и руководителей во всех сферах, - сообщил министр промышленности и торговли Кузбасса Леонид Старосвет

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала старт марафону. Также отметила, что каждая обсуждаемая тема значима. Среди важнейших: женщины в науке и в бизнесе, женщины и цифровизация, участие женщин в «зеленой экономике».

Кроме того, Кузбасс является флагманом, не только в промышленности. Большое внимание уделяется социальной среде, здравоохранению и культурной жизни населения. Немаловажная роль отведена и теме женского лидерства.

Министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса, отметила значительный вклад женщин-лидеров в развитие региона. А также рассказала о скором завершении строительства Сибирского кластера искусств, который позволит расширить культурно-образовательное пространство не только нашего региона, но и страны.