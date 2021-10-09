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Общество9 октября 2021 9:13

Детские сады и школы Кузбасса оштрафовали на 1,7 миллиона рублей

Роспотребнадзор провел проверку
Анастасия СЕМЫКИНА
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По результатам проверки выявили 593 виновных лиц.

По результатам проверки выявили 593 виновных лиц.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Управлением Роспотребнадзора по Кузбассу проверено 100% пищеблоков.

Лабораторные исследования пищеблоков включают 1,5 тысячи проб готовых блюд по микробиологическим показателям. Столько же - на калорийность и больше 120 проб на вложение витамина С. Около 200 проб - на термическую готовность и более 11,2 тысячи смывов - на бактерии группы кишечной палочки.

По результатам проверки выявили 593 виновных лиц, которым предъявили штраф в размере 1,7 миллиона рублей. В детских садах составлено 314 протоколов о нарушениях на сумму 1,1 миллиона рублей.