Детские сады и школы Кузбасса оштрафовали на 1,7 миллиона рублей

По результатам проверки выявили 593 виновных лиц. Фото: Олег ЗОЛОТО

Управлением Роспотребнадзора по Кузбассу проверено 100% пищеблоков.

Лабораторные исследования пищеблоков включают 1,5 тысячи проб готовых блюд по микробиологическим показателям. Столько же - на калорийность и больше 120 проб на вложение витамина С. Около 200 проб - на термическую готовность и более 11,2 тысячи смывов - на бактерии группы кишечной палочки.

По результатам проверки выявили 593 виновных лиц, которым предъявили штраф в размере 1,7 миллиона рублей. В детских садах составлено 314 протоколов о нарушениях на сумму 1,1 миллиона рублей.