В кузбасском разрезе перевернулся вахтовый автобус

В Мысках на разрезе «Кийзасский», который находится на юге региона, перевернуся вахтовый автобус.

Разрез находится в эксплуатации с ноября 2014 года. Балансовые запасы предприятия составляют 123 миллионов тонн угля. Разрез входит в состав группы «Сибантрацит», который является мировым лидером на рынке антрацита и крупнейшим в стране производителем металлургических углей.

В ГИБДД Кузбасса сообщили, что водитель не выбрал безопасную скорость движения с учетом текущих погодных условий, поэтому ему пришлось совершить съезд с дороги в кювет.