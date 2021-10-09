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Общество9 октября 2021 9:31

В кузбасском разрезе перевернулся вахтовый автобус

Об этом сообщает ТАСС
Анастасия СЕМЫКИНА
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В Мысках на разрезе «Кийзасский», который находится на юге региона, перевернуся вахтовый автобус.

Разрез находится в эксплуатации с ноября 2014 года. Балансовые запасы предприятия составляют 123 миллионов тонн угля. Разрез входит в состав группы «Сибантрацит», который является мировым лидером на рынке антрацита и крупнейшим в стране производителем металлургических углей.

В ГИБДД Кузбасса сообщили, что водитель не выбрал безопасную скорость движения с учетом текущих погодных условий, поэтому ему пришлось совершить съезд с дороги в кювет.