В Кемерово пранкеры решили поиграть в нарды на проезжей части Советского проспекта. Фото: youtube.com/watch?v=-KHgwao6h-A.

В Кемерове пранкеры припарковали свою машину посреди проезжей части Советского проспекта, чтобы сыграть в нарды. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

На кадрах видно, как двое молодых людей припарковали иномарку, разложили столик со стульями и стали играть в нарды, закусывая едой из точки быстрого питания. Также они поставили рядом с собой кальян. А третий парень записывал весь процесс на камеру.

Горожане в комментариях возмутились действиями пранкеров.

- «Понты дешевые», «Вызовите санитаров», «Это не лечится», - высказались жители города.

Кроме того, их выходка создала помеху для автомобилистов, которые были вынуждены объезжать нарушителей.