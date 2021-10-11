Названы территории Кузбасса, где выявили 179 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 октября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 179 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 33. В Кемерове - 27. В Междуреченске - 20. В Белове - 15. В Киселевске - 12. По 11 - в Прокопьевске и Мысках. По десять - в Анжеро-Судженске и Юрге. По семь - в Калтане и Осинниках. Четыре - в Гурьевском МО. По три - в Промышленновском МО и Таштагольском МР. Два - в Крапивинском МО. По одному - в Краснобродском, Ленинске-Кузнецком, Ижморском МО, Новокузнецком МР.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 58 785 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 56 221 выздоровели, 1 356 скончались, 11 696 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.