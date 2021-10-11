Минобр Кузбасса ответил на просьбы родителей о переводе школьников на дистанционное обучение. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кузбассе родители просят власти перевести школы на дистанционное обучение. Данные сообщения стали появляться в соцсетях главы региона.

Родители отмечают, что растет количество заболевших детей, а дистанционное обучение изменило бы ситуацию.

- Почему не переводите школы на дистанционное обучение, как другие регионы? Мой ребенок учится в 4 классе, дети без конца болеют, одни уходят на больничный, другие выходят и так по кругу, некоторые уже по второму кругу. Переведите хотя бы на пару недель, чтоб снизить заболеваемость, очень просим! - сообщила одна из родительниц.

В министерстве образования Кузбасса ответили, что в настоящее время нет оснований для перевода на дистанционное обучение.

- Приоритетным для образования в Кузбассе остается очная форма обучения. Имеется официальная статистика роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ, как только эпидемический порог будет превышен будут предприняты карантинные меры. Исходя из эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, оснований для перехода на дистанционное образование нет, - сообщили в министерстве образования Кузбасса.