Tele2 улучшила покрытие в 10 районах Кузбасса

Фото: Tele2.

Мобильный оператор Tele2 продолжает развивать покрытие в средних и малых городах, деревнях, селах и поселках. В сентябре этого года технические специалисты компании построили и запустили почти сто базовых станций в 13 населенных пунктах Кузбасса.

Улучшения покрытия коснулись городов Юрга, Белово, Анжеро-Судженск, Мыски и Мариинск, а также небольших населенных пунктов в районах области. В Топкинском районе оператор расширил покрытие в деревне Уньга и поселке Шишино, а также установил антенно-мачтовое сооружение и обеспечил голосовую связь и быстрый 4G-интернет в селе Глубокое, где ранее не было связи Tele2. В Тяжинском районе новые базовые станции построены в поселке Листвянка и селе Тисуль. В Ленинск-Кузнецком районе Tele2 улучшила сеть в селе Шабаново, установив дополнительную вышку связи. В Яшкинском районе качество связи стало выше в поселке Акация. В Гурьевском районе оператор разместил новые базовые станции в поселке Раздольный.

- В Кузбассе у нас очень хорошее покрытие связи и мобильного интернета - 99% жителей области могут пользоваться нашей связью. Поэтому мы сосредоточились на точечных улучшениях. Мы строим новые вышки там, где уже есть связь и интернет, но для удобства клиентов нужно улучшить качество - стабильность и скорость мобильного интернета. Это касается прежде всего небольших населенных пунктов. Наша цель - сделать жизнь людей комфортнее во всех уголках региона, - сообщил Илья Рыбальченко, технический директор филиала Tele2 в Кузбассе.