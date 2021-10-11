Жители Кузбасса смогут принять участие во Всероссийском экономическом диктанте. Фото: АПК.

Во всех регионах России 12 октября пройдет ежегодная образовательная акция «Всероссийский экономический диктант». Принять в ней участие могут все желающие - от школьников до людей старшего возраста.

Участникам необходимо в онлайн формате выполнить тестовые задания на сайте Всероссийского экономического диктанта - www.diktant.org. Для этого нужно пройти регистрацию и заполнить анкету участника в режиме реального времени. Доступ к диктанту будет открыт 12 октября в 09.00 по местному времени.

Также заранее можно ознакомиться на сайте с положением об Экономическом диктанте и проверить свой уровень знаний, пройдя тест предыдущих лет. Всего лишь нужно на главной странице сайта нажать на кнопку «Проверить свои знания».

Отметим, что Всероссийский экономический диктант позволяет определить уровень финансовых знаний человека. Кроме того, помогает оценить способность принимать экономически правильные решения и способствует повышению финансовой грамотности, и развитию интеллектуального потенциала человека. Диктант поможет оценить экономическую активность населения в целом.

Помимо этого, в 2020 году Кузбасс вошел в число регионов - лидеров с наибольшим показателем доли участников, набравших максимальное количество баллов по итогам тестирования - 62,97% участников, заняв 12 место в России. Также был составлен рейтинг регионов России по уровню экономической активности населения и Кузбасс впервые вошел в данный рейтинг и занял 5 место по стране.