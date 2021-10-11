В Новокузнецке начали устанавливать новогоднюю ель. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В южной столице Кузбасса намного раньше обычного начали монтировать каркас новогодней ели на главной площади.

Уже в минувшую субботу, 9 октября, рабочие приступили к монтажу железных конструкций искусственной ели. Стоит отметить, что в прошлом году установка новогодней красавицы стартовала 13 ноября - за полтора месяца до Нового года. Поэтому сейчас жители Новокузнецка пребывают в недоумении: так заранее на городской площади новогоднюю елку еще не собирали.

Городская администрация сообщила, что решение по установке приняли неспроста. Оказывается, что ель используется уже четвертый год и многие элементы требуют ревизии, а зачистку и покраску деталей необходимо производить при температуре не ниже нуля градусов. Также очень низкие температуры могут привести к поломкам при монтаже иллюминаций.

- В связи с этим, принято решение ель установить, провести ревизию, проверить работоспособность иллюминации, заменить некоторые ее элементы, но пока не включать, - сообщили в мэрии.

В других городах Кузбасса подготовка к новогоднему украшению улиц пока еще не началась.