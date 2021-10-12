«Ее реконструировать надо»: жителей Кемерова волнует состояние набережной в Центральном районе

Жителей Кемерова волнует состояние набережной. Фото: Администрация города Кемерова.

Жителей Кемерова беспокоит состояние набережной в Центральном районе. По их словам достопримечательность нуждается в реконструкции. Об этом кемеровчане сообщили в соцсетях мэра.

- Набережная скоро совсем развалится. Ее реконструировать надо, - сообщил один из жителей.

Представители горадминистрации подтвердили, что набережная нуждается в реконструкции.

- В настоящее время специалисты занимаются ее обследованием для определения объема работ, после этого будет определен источник финансирования для разработки проектной документации,- отметили в мэрии Кемерова.