В кузбасском городе на весь день отключат холодную воду. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 13 октября и до 8.00 14 октября отключат холодное водоснабжение в центральной части города Белово, а также в пгт. Инской, Новый Городок, Бабанаково и в некоторых других районах Беловского городского округа, жители которых получают холодную воду от Уропского водовода.

- Это связано с врезкой реконструированного дюкера в районе деревни Коротково, - сообщили в администрации Беловского городского округа.

Кроме того, жители останутся также без централизованного теплоснабжения и горячей воды. Это коснется пгт. Новый Городок, микрорайона Бабанаково, а также центральной части города Белова в районе ЦДК, улиц Советской и Железнодорожной и других потребителей, получающих тепло и горячую воду от котельных № 30, 33 и 34.