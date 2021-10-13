Глава Кемерова прокомментировал жалобы жителей на отсутствие и качество угля

Фото: instagram/ilyaseredyuk.

Илья Середюк проверил ситуацию на складах по отпуску угля в Рудничном и Кировском районах Кемерова. Мэр отметил, что жители приобретают уголь не только за свои деньги, но и за счет городского бюджета. Оплату и доставку угля компенсируют социально незащищенным категориям населения, на это выделяют 28 миллионов рублей в год.

Однако поступают жалобы на отсутствие угля, его качество и доставку. По словам градоначальника, выявилось несколько проблем.

- Разбалансированность между поставщиками угля и железной дорогой. Вопросы к тарифной политике на внутреннем рынке сбыта. Нехватка собственного транспорта сбытовых компаний для доставки угля населению при активном спросе. Что касается качества угля, должен работать многоуровневый контроль: на выходе от угледобывающих компаний, на входе в угольный склад и, конечно, на отгрузке покупателю, - рассказал глава города в Instagram.

Мэр добавил, что некоторые вопросы нельзя решить на уровне города, поэтому их вынесут на обсуждение в правительство Кузбасса.