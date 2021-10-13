Нихао, Прывит и Салом: с кем чаще всего разговаривают кузбассовцы

Всего с начала года кузбассовцы обзвонили 74 страны. Фото: пресс-служба МегаФон.

Это на 71% больше, чем годом ранее. Такой активный рост могли вызвать увеличение деловой активности и карантинные ограничения. Всего с начала года кузбассовцы обзвонили 74 страны, выяснили в МегаФоне.

Самые длительные беседы зафиксированы между кузбассовцами и китайцами - средняя продолжительность такого звонка в этом году составляет 6,2 минут. Количество вызовов в Поднебесную за год увеличилось почти в 2,5 раза. Такие данные получили эксперты МегаФона после анализа обезличенной статистики международных звонков.

Продолжительные диалоги также происходят с жителями стран СНГ - Украиной, Узбекистаном и Таджкистаном. На них уходит в среднем около 5 минут. На последние две страны, как и годом ранее, приходится наибольшее число вызовов - 32% и 25% соответственно.

Самые короткие диалоги «по делу» обычно случаются между кузбассовцами, болгарами, голландцами и канадцами. На общение с представителями этих стран, как правило, хватает полминуты. Микробеседы в 10 секунд связисты фиксируют с Мальтой и Португалией.

В смс-переписке по телефону совсем другие тренды. Писать, а не говорить кузбассовцы предпочитают с англичанами. В Великобританию из нашего региона ежемесячно улетает порядка 5 тысяч текстовых сообщений. Далее в списке стран расположились Украина и Таджикистан.

Партнерский материал.