Глава Кемерова проверил ход строительства нового ЖК и здания налоговой. Фото: instagram/ilyaseredyuk.

Илья Середюк провел выездной строительный штаб на Октябрьском проспекте Кемерова. Градоначальник в соцсети отметил, что началось строительство первых жилых домов ЖК «Панорама» - двух корпусов на 402 квартиры. Ввод намечен на конец 2023 года.

Также продолжается строительство административного здания инспекции Федеральной налоговой службы. Уже выполнены все подключения к инженерным коммуникациям, поданы тепло и электроэнергия. Подрядчик приступил к внутренней отделке.

- Задача городских служб - благоустройство всей осваиваемой территории в комплексе: въезды, парковки, пешеходные подходы, озеленение. Все это будем делать поэтапно с учетом строительной готовности объектов и финансовых ресурсов, - добавил глава города.