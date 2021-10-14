В Новокузнецке появится большое табло с данными о загрязнении воздуха. Фото: instagram/skuznetsov_nk.

В центре Новокузнецка планируют установить большое информационное табло, на котором будут выводить информацию о пробках, загрязнении воздуха и погоде. Об этом рассказал Сергей Кузнецов в эфире передачи «Утро с мэром».

- Вчера было принято решение поставить в центре города большое табло, где будем передавать прогноз погоды, сводки, пробки и, конечно, состояние воздуха по всем районам,- сообщил мэр.

Также градоначальник отметил, что будут предупреждать о выбросах вредных веществ на заводах и введении режима неблагоприятных метеоусловий. Затраты на установку будут компенсировать рекламой.