Оператор связи Tele2 дарит клиентам два месяца бесплатной подписки на «Яндекс Плюс»

В четверг, 14 октября, альтернативный оператор мобильной связи Tele2 запустил услугу «Яндекс Плюс», благодаря которой его клиенты получат единую подписку на все сервисы Яндекса. Они смогут смотреть фильмы и сериалы в высоком качестве, без ограничений слушать миллионы треков и подкастов.

Также подписчики сервиса будут получать кешбэк баллами и тратить его в сервисах Яндекса: на поездки на такси, заказ билетов, покупки на Яндекс.Маркете, заказ еды в кафе и ресторанах, заправку топливом. Любители кино могут приобретать за баллы новинки проката и смотреть их на любых устройствах. Помимо этого, клиенты сервиса примут участие в специальных акциях, закрытых распродажах и других эксклюзивных мероприятиях.

Для новых пользователей первые 60 дней доступ к сервису будет бесплатным. По окончании этого периода плата за пользование сервисом составит 199 рублей в месяц. Услуга доступна на всех тарифных планах.

Подробнее о сервисе – на сайте tele2.ru