Полиция Кузбасса разыскивает без вести пропавшую 46-летнюю женщину. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Анжеро-Судженске сотрудники полиции разыскивают 46-летнюю Инну Алексееву. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что женщина ушла из дома 10 сентября, с тех пор о ее местонахождении не известно.

Рост пропавшей около 165 сантиметров, она среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы короткие черные.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, сообщить об этом по телефонам: 8-(384-53)-6-54-00 или «02» («102» - с мобильного). Анонимность гарантируется.