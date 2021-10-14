В Новокузнецке мужчина убил бывшую супругу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке 42-летнего жителя признали виновным в убийстве экс-супруги. Следком Кузбасса сообщил подробности случившегося.

Трагедия произошла в апреле прошлого года. Вечером 10-летняя девочка вернулась с прогулки, подойдя к двери своей квартиры, почувствовала запах гари. Она не стала заходить внутрь и попросила соседей вызвать сотрудников МЧС. Они ликвидировали возгорание и на диване обнаружили тело 37-летней женщины с множественными колото-резаными ранениями.

Следствие установило, что за несколько часов до возгорания соседи слышали крики, у хозяйки был конфликт с бывшим супругом. Мужчину задержали, он пояснил, что разозлился на экс-жену из-за того, что она смогла устроить свою жизнь без него.

Со следствием новокузнечанин сотрудничал, но признал вину частично, заявил, что не хотел убивать бывшую супругу. Девочку взяли под опеку родственники. Суд назначал мужчине девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.