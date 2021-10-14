В Кузбассе разыскивают пропавшую 15-летнюю девочку. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Прокопьевске полиция разыскивает 15-летнюю Татьяну Борисову. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что девочка ушла из дома 8 октября, с тех пор о ее местонахождении не известно. Мать все это время пыталась разыскать дочь самостоятельно, так как ранее она уже пропадала. Однако после безуспешных попыток обратилась в полицию.

Рост пропавшей 156 сантиметров, она худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы длинные светло-русые. Была одета в темно-синюю трикотажную кофту, черный болоньевый жилет на молнии, черные спортивные брюки, черные кроссовки. При себе имела рюкзак темно-синего цвета.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, сообщить об этом по телефонам: 8-(38466)-2-10-08, 2-25-83 либо «02» («102» с мобильного телефона). Анонимность гарантируется.