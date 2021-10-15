Глава кузбасского города назвал причину проблем с отоплением. Фото: instagram/k.tihonov_lk.

Глава Ленинска-Кузнецкого сообщил, что причиной проблем с отоплением являются действия жителей. В городе 26-я котельная, которая отапливает дома по улицам Кутузова, Коростылева, Гастелло, Кольцова, уже дважды выходила из строя.

- Хотя в этом году мы взамен устаревшего оборудования установили новый терморобот. Это сократило и количество рейсов с углем по улицам, и количество выбросов, - отметил мэр Константин Тихонов в Instagram.

Он уточнил, что утечек в закрытой системе теплоносителя нет. Единственным источником потери тепла является несанкционированный разбор воды, так как жители сливают горячую воду из комнатных батарей и используют ее для бытовых нужд.

- Жителей, с одной стороны, я понимаю. В домах старой застройки изначально не предусмотрена система подачи горячей воды. Воду приходится греть. Но с другой стороны, такие действия нарушают целостность системы, ее гидравлический режим. Разбор воды намного превышает подпитку системы холодной водой. В итоге баки практически пустые, и котельная останавливается, - сообщил Константин Тихонов.

Мэр добавил, что если горожане продолжат брать воду из батарей, то это может полностью вывести из строя новое оборудование.