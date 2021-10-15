В Кемерове клумбы украсят 35 тысяч тюльпанов. Фото: instagram/ilyaseredyuk.

В Кемерове 35 тысяч ярко-красных и розовых тюльпанов будут украшать городские клумбы весной. Об этом сообщил мэр в Instagram.

Специалисты уже завершили работы на площади Советов, а также на улицах Орджоникидзе и Кирова, на Аллее Героев, на бульваре Пионерском и других территориях.

Однако мнения жителей в комментариях разделились. Одни из горожан отметили, что «в городе шикарные тюльпаны», а другие посоветовали властям не «сливать бюджеты на цветы», а высадить многолетники.