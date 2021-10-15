В Кузбассе вновь выросли цены на продукты и бензин. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кузбассе снова взлетели вверх цены на автомобильное топливо и на некоторые продукты. Кемеровостат зафиксировал, что за минувшую неделю большего всего повысились цены на помидоры (13,6%), а также на картофель (10,8%), на детское мясное питание (5,3%), на гречку (4,6%), на жирный творог (4,5%), и на яйца и вареную колбасу (3%).

Кроме того, снизились цены на репчатый лук (4,1 %), на фруктовое детское питание (3%). Что касается непродовольственных товаров, то подгузники подешевели на (2,4%), а женские прокладки на (2,3%).

Также подорожал бензин: АИ-92 - на (0,2%) его стоимость до 44,14 рубля, АИ-95 - на (0,3%) цена за литр до 47,27 рубля, дизель - на (0,1%) его цена до 49,92 рубля. Стал дешевле АИ-98 - на (0,2%) стоимость составляет до 55,8 рубля.