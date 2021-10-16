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Происшествия16 октября 2021 6:49

В Кузбассе мужчина с камнем напал на подростка

После чего забрал у него телефон и банковские карты
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе мужчина с камнем напал на подростка.

В Кузбассе мужчина с камнем напал на подростка.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следком Кузбасса предъявил обвинение ранее судимому 32-летнему жителю города Осинники. Он совершил разбойное нападение.

В ведомстве сообщили, что 9 октября текущего года мужчина ударил 16-летнего мальчика камнем по голове, после чего забрал у него телефон и банковские карты. Подросток добрался до дома и рассказал о произошедшем родителям. Они обратились в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, а похищенное имущество изъяли. Расследование уголовного дела продолжается.