В Кузбассе мужчина с камнем напал на подростка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следком Кузбасса предъявил обвинение ранее судимому 32-летнему жителю города Осинники. Он совершил разбойное нападение.

В ведомстве сообщили, что 9 октября текущего года мужчина ударил 16-летнего мальчика камнем по голове, после чего забрал у него телефон и банковские карты. Подросток добрался до дома и рассказал о произошедшем родителям. Они обратились в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, а похищенное имущество изъяли. Расследование уголовного дела продолжается.