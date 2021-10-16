Названы территории Кузбасса, где выявили 204 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 16 октября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 204 человека.

Больше всего случаев зарегистрировано в Междуреченске – 33. В Новокузнецке – 26. В Кемерове – 25. В Прокопьевске – в 20. В Киселевске – в 15. В Белове – 13. В Осинниках – 11. Десять – в Юрге. Девять – в Анжеро-Судженске. По семь – в Калтане, Мысках. По пять – в Гурьевском МО, Таштагольском МР. Четыре – в Беловском МО. Три – в Ленинске-Кузнецком. По два – в Краснобродском, Тайге, Яшкинском МО. По одному – в Березовском, Полысаеве, Кемеровском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Прокопьевском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 59 717 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 57 115 выздоровели, 1 385 скончались, 12 135 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.