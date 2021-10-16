В Кузбассе трое маленьких детей погибли при пожаре. Фото: youtube/watch?v=KczSNBbl5Xs&t=6s.

В поселке Веселый Новокузнецкого муниципального района 15 октября около 20.00 после тушения пожара обнаружили тела двоих 2-и 4-летней девочек. Следком Кузбасса возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В ведомстве сообщили, что местные жители вечером заметили, что горит соседский дом и вызвали сотрудников МЧС. К приезду спасателей они вывели из горящего дома 54-летнего хозяина, его госпитализировали. Пожарные обнаружили в ходе ликвидации возгорания тела троих детей. Предварительно установлено, что в доме проживала многодетная семья, которая не состояла на профилактическом учете. Следователи проанализируют причины и условия, которые поспособствовали трагической гибели девочек.

В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, следственная группа, они проводят необходимые следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.