В Кузбассе полиция разыскивает без вести пропавшую 16-летнюю девочку. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кузбассе сотрудники полиции разыскивают пропавшую 16-летнюю Сапрыкину Милану. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что 9 октября 2021 года она отправилась из дома в Кемерове в город Березовский на занятия в учебном заведении и не вернулась, на мобильный телефон не отвечает. В полицию обратилась мать девочки.

Рост пропавшей 156 сантиметров, ей на вид 16-17 лет, телосложение среднее, волосы длинные темного цвета, лицо смуглое, глаза голубые.

Особые приметы: пирсинг в виде кольца на правой ноздре, шрам возле локтя на левой руке.

Была одета: куртка синяя дутая на синтепоне, толстовка розовая с капюшоном, джинсы синие, кроссовки розовые. При себе имела тканевый рюкзак синего цвета, мобильный телефон, паспорт.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, сообщить об этом по телефонам: 8-(38445)-3-11-00, 8-913-301-9577 или «02» («102» с мобильного телефона). Анонимность гарантируется.