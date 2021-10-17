В Кемерове задержали водителя, сбившего на парковке ТЦ двух человек и скрывшегося с места ДТП

ДТП на парковке совершил 24-летний житель Ленинска-Кузнецкого. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Сотрудники ГИБДД Кемерова задержали водителя автомобилч ВАЗ-2114, который в субботу, 16 октября, около 8.00 на парковке у ТЦ «Променад по проспекту Ленина 90/1, сбил двух пешеходов. После наезда автолюбитель скрылся с места ДТП, а очевидцы принялись звонить в полицию и скорую помощь. Медики доставили одного из пострадавших в больницу с травмами разной степени тяжести, второй пострадавший отделался ушибами и испугом.

В результате операции «Перехват», объявленной в городе для поимки водителя, скрывшегося с места аварии, полицейские обнаружили сперва «четырнадцатую», брошенную им возле одного из зданий на проспекте Октябрьском, а затем и самого виновника ДТП — 24-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого, ранее неоднократно имевшего проблемы с законом из-за совершенных грабежей.

Как выяснилось, молодой водитель ездил на машине, не имея права управления, без полиса ОСАГО и техосмотра, а в момент ДТП был изрядно пьян - результаты медосвидетельствования показали, что уровень алкоголя в его крови в три раза превышал допустимую норму.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, за все эти нарушения сотрудники ГИБДД привлекли ленинсккузнечанина к административной ответственности. Кроме того, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за совершение «пьяного» ДТП, повлекшее тяжкий вред здоровью пострадавшего, с последующей попыткой скрыться от ответственности. Молодому человеку грозитот трех до семи лет лишения свободы.