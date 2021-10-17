В Кузбассе попросили благословения духов на перепись населения

Фото: пресс-служба администрации Беловского района.

В пятницу, 15 октября, в Кузбассе, как и по всей стране в целом стартовала Всероссийская перепись населения.

В Беловском районе старт переписи сопроводили камланием, во время которого телеутский шаман (телеуты — один из малых коренных народов, проживающих на территории Кемеровской области) с помощниками провел обряд кормления духов, и попросил благословение на удачное проведение мероприятия. Обряд прошел на площади у дома культуры села Беково — одного из основных мест проживания этого малочисленного народа.

После завершения обряда беловчанам предложили повязать разноцветные ленты на священное для телеутов дерево - березу и загадать желание. А затем всех присутствующих на камлании гостей пригласили на стационарный участок, где их уже ждал переписчик в специальной форменной одежде с логотипом.